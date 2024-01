WOŚP gra w Nowym Sączu, ale też w całym regionie. Na ulicach można spotkać wolontariuszy z puszkami i czerwonymi serduszkami

Od rana na ulicach Nowego Sącza, Muszyny, Krynicy-Zdroju, Limanowej, Mszany Dolnej, ale także mniejszych miejscowości całego Subregionu Sądeckiego można spotkać wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku ogólnopolska zbiórka prowadzona jest pod hasłem „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych”.

Podczas tegorocznego 32. już finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbierane są fundusze na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Od rana w całym kraju, jak i poza granicami Polski odbywają się wydarzenia towarzyszące kweście. W Nowym Sączu na ulice wyszło 130 wolontariuszy, którzy mają nadzieję, że uda się im zebrać więcej niż przed rokiem, czyli ponad 240 tys. zł. Kwestujący wyposażeni są w specjalne puszki oraz imienne identyfikatory ze zdjęciem, a oddającym datki wręczają czerwone serduszka z białym napisem „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

Sądecki sztab oprócz tradycyjnej zbiórki przygotował też wydarzenia towarzyszące, które odbywały i wciąż odbywają się w różnych punktach. Najwięcej atrakcji czeka na nowosądeckim rynku, gdzie oficjalnie wydarzenie otworzył o godz. 11 prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Sam, wspomagany przez wiceprezydent Magdalenę Majkę, ruszył z puszką w ręku na kwestę. Chętnych do wrzucenia datku akurat do prezydenckiej puszki nie brakowało, a Ludomir Hadzel z uśmiechem na twarzy pozował do wspólnych zdjęć z mieszkańcami miasta.

Na scenie pod ratuszem można było zobaczyć m.in. występy podopiecznych Pałacu Młodzieży, pokazy tańca szkoły Wirdance i AdeM oraz zumba. Między występami odbywają się licytacje, a na płycie rynku można oglądać pokazy ratownicza, czy zabytkowe samochody członków Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Zabytkowych „Galicya”. Na scenie wystąpią też zespoły Szumy, Ewa Novel, MtZ i Kruca Banda. Jedną z najważniejszych licytacji będzie ta, która odbędzie się około godz. 18.40. Wówczas będzie można stać się właścicielem Złotego Serduszka – symbolu hojności i szlachetności, które tradycyjnie na nowosądecki finał przygotował Jubiler Sezeam. Ale wylicytować można też wiele innych ciekawych przedmiotów, czy voucherów na różne usługi. Ludomir Handzel na jedną z licytacji przeznaczył obraz Mgr Morsa z Galerii na Wąskiej zatytułowany „Bajka na skrzydłach”. Finał WOŚP na nowosądeckim rynku zakończy o godz. 20 Światełko do nieba.

Wolontariuszy spotkać też można m.in. w Muszynie i Krynicy-Zdroju. Tamtejsze sztaby również przygotowały wydarzenia towarzyszące zbiórce. W Domu Starostów w Muszynie były pokazy grup działających przy Centrum Kultury, pokazy breakdane, licytacje gadżetów WOŚP oraz kiermasz rękodzieła i słodkich wypieków. O godz. 19 będzie można wziąć udział w ostatniej dzisiejszego dnia ślizgawce na Lodowisku w Muszynie, z której dochód zostanie przeznaczony na WOŚP. Natomiast w krynickim uzdrowisku w Parku im. Romana Nitribita usłyszeć można Ewę Novel, No Brothers, Rapera Jano z Krynicy oraz Comers. Występy poprzedzają licytacje na rzecz WOŚP, a o godz. 20 będzie Światełko do nieba.

W Mszanie Dolnej od lat działa najliczniejszy sztab na Limanowszczyźnie, który na finał WOŚP szykuje liczne atrakcje. Tradycją jest m.in. Marsz Kundelka. Jego uczestnicy ze swoimi czworonogami przeszli trasę spod Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszanie Dobrej na miejski stadion. W tym roku na stadionie można było także potruchtać dla zdrowia. Do tego każdy chętny mógł wspólnie z Michałem Wójcikiem zwiedzić budynek dawnego sądu „Leśna”. Atrakcji nie brakowało także w sali MOK. Do południa odbył się tradycyjny bal karnawałowy dla dzieci, był konkurs „Na najlepsze ciacho w mieście” i pachnące warsztaty. Na godz. 19 zaplanowano licytacje a o godz. 20 przed budynkiem Światełko do nieba.

