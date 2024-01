Haki holownicze. Czy auta elektryczne i hybrydowe nadają się do holowania przyczep?

Hybrydy a holowanie - co powinniśmy wiedzieć?

Hybrydy zyskują na popularności, ale czy są przystosowane do holowania? Tradycyjnie uważano, że auta hybrydowe nie są idealne do ciągnięcia ciężkich przyczep. Jednak postęp technologiczny zmienił ten obraz. Obecnie na rynku dostępne są modele hybrydowe, które mogą ciągnąć znaczne ciężary. Przykłady obejmują:

Dodajmy, że przyczepa hamowana to taka z własnym układem hamulcowym niepowiązanym z układem hamulcowym pojazdu. Układ ten ma charakter bezwładnościowy - podczas hamowania zaczep przyczepy napiera na kulę haka co powoduje, że mechanizm hamulcowy przyczepy w zależności od siły tego naporu, dohamowuje przyczepę. Im większa siła naporu na kulę haka, tym większa siła hamowania. To bardzo prosty mechanizm, ale bardzo skutecznie zmniejsza prawdopodobieństwo utraty stabilności podczas hamowania i zapewnia wyższy komfort jazdy.

W motoryzacji aktualizacja oferty modelowej przyspiesza, dlatego również producenci akcesoriów muszą dostosować się do tego trendu. W Steinhof systematycznie rozbudowujemy ofertę haków holowniczych dla pojazdów hybrydowych. W związku z tym przed zakupem samochodu z takim napędem dobrze jest zajrzeć do naszego zaktualizowanego katalogu, aby mieć pewność, że hak holowniczy do upatrzonej hybrydy jest dostępny - mówi Mariusz Fornal - kierownik działu konstrukcyjnego w Steinhof

Elektryki z hakiem - czy to możliwe?

Wśród pojazdów elektrycznych również pojawiają się modele zdolne do holowania. Mimo że starsze modele elektryczne często nie były przystosowane do takich zadań, nowoczesne konstrukcje radzą już sobie z tym przyzwoicie. Przykłady aut elektrycznych zdolnych do holowania to: