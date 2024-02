Ile warte były igrzyska europejskie w Krakowie i Małopolsce? Optymistyczne wyliczenia urzędników

Świetny wynik w liczbie turystów, ale w promocji nie można ustawać

W tym tygodniu przedstawiciele władz regionu przekazali, że - jak wynika z badań ruchu turystycznego w Małopolsce w 2023 roku, przeprowadzone przez Małopolską Organizację Turystyczną - nasze województwo odwiedziło w ubiegłym roku w sumie 20,8 mln gości. Po raz pierwszy jest to wynik wyższy niż przed pandemią Covid-19. Turystów w 2023 r. było o 16,5 proc. więcej niż w dotychczasowym rekordowym roku 2019, kiedy Małopolskę zwiedzało i w niej wypoczywało 18 mln osób. Szacunkowe wpływy Małopolski z turystyki w 2023 roku wyniosły 13,03 mld zł - co z kolei oznacza wzrost o 16,2 proc. w stosunku do roku 2022.

Zachęta dla młodzieży: najpierw opera, potem zwiedzanie

W ubiegłym roku promowano regionalną ofertę turystyczną Małopolski podczas kampanii promocyjnej na rynkach zagranicznych w ramach projektu "Małopolska - cel podróży". Trwała też intensywna kampania promocyjna w kraju (m.in. w ramach projektu "Daj się ugościć w Małopolsce").

Jeśli chodzi o działania w 2024 roku, Iwona Gibas wspomina m.in: - Kolejny rok z rzędu będziemy realizować projekt skierowany do młodzieży: wycieczek szkolnych, które mają połączyć instytucje kultury ze zwiedzaniem, z atrakcją turystyczną. Będziemy naszą młodzież zachęcać do tego, żeby wsiedli w autobusy, przyjechali do opery czy do filharmonii na koncerty, zażyli wysokiej kultury, a potem poszli zwiedzać Kraków czy pojechali do Zakopanego. To projekt cieszący się bardzo dużą popularnością, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni - dodała przedstawicielka władz regionu.