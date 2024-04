PKP wybuduje nowe przystanki na trasie z Tarnowa do Muszyny i Krynicy za 73 mln zł. Zwiększy się komfort podróży pociągiem w Małopolsce

Zadania inwestycyjne PLK SA, obejmujące modernizację peronów w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025” prowadzone są na linii nr 96 Tarnów – Muszyna oraz na l. nr 105 Muszyna – Krynica. Ich efektem będą wygodniejsze podróże z nowych a także odnowionych peronów. Pasażerowie zyskają lepsze możliwości dojazdu pociągiem, m.in. do miejscowości uzdrowiskowych i turystycznych na południu Polski.

- W marcu ruszyły prace budowalne na stacji Tuchów i na przystanku Andrzejówka (na LK nr 96). Ustawiane są ściany nowych peronów. Wymieniane są tory i sieć trakcyjna. PLK SA łączą realizację inwestycji z prowadzeniem ruchu kolejowego i zapewnieniem podróżnym dostępu do kolei w trakcie prac. Dlatego roboty odbywają się odpowiednio na fragmencie peronów tak, by pasażerowie mogli jednocześnie korzystać z części platformy i bez problemu wejść do pociągu - informuje Dorota Szalacha z PKP Polskie Linie Kolejowe.