Iwona Romaniak z Fundacji Bratnia Dusza organizuje pomoc dla Ukrainy." Odbieram telefony od 4 rano, ludzie są przerażeni proszą o modlitwę" Joanna Mrozek

Iwona Romaniak jest przerażona tym co przeżywają mieszkańcy terenów w stanie wojny. Cały czas organizuje dla nich pomoc UM Nowy Sącz

Dramatyczne sygnały dochodzą od samego rana do Iwony Romaniak, prezeski Fundacji "Bratnia Dusza", która od lat pomaga Polakom mieszkającym na Ukrainie. "Ludzie uciekają do mniejszych wiosek, bliżej naszej granicy, szukają schronienia u krewnych, są przerażeni" - mówi. Romaniak działa, by nieść tym osobom pomoc. Organizuje zbiórki w porozumieniu z władzami miast i gmin, łączy siły z Polskim Czerwonym Krzyżem. Możliwe, że jeszcze dzisiaj wyruszy kolejny konwój z darami dla najbardziej potrzebujących.