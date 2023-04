Jak otwarte są urzędy w Wielki Piątek na Sądecczyźnie? Jedne krócej inne wcale nie pracują. Zobacz, żebyś nie trafił na zamknięte

Wielki Piątek w wierze katolickiej

Wielki Piątek to dzień zadumy nad męczeńską śmiercią Jezusa Chrystusa na krzyżu. W Kościele Katolickim poprzedza on najważniejsze święto, czyli Dzień Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W Wielki Piątek, który w tym roku wypada 7 kwietnia, w kościołach odprawiane są Drogi Krzyżowe. To także dzień, w którym wierni oddają się zadumie, w milczeniu przeżywają mękę Chrystusa i gorliwie się modlą. W Wielki Piątek obowiązuje ścisły post. To znaczy, że można przyjąć jeden posiłek do syta, ale przy tym nie można spożywać mięsa.