Jak poszła matura 2023? Maturzyści już znają wyniki. Małopolska znów wypadła znakomicie!

Maturzyści zdawali w tym roku swój egzamin w dwóch formułach: nowej formule 2023 (absolwenci przywróconych 4-letnich liceów ogólnokształcących) i 2015 (zgodnie z tą formułą zdawali maturę absolwenci 4-letnich techników - ostatni rocznik, który uczył się jeszcze w gimnazjach, a także absolwenci szkół artystycznych i branżowych szkół II stopnia oraz abiturienci ze starszych roczników). Do matury w nowej formule podeszło ok. 151 tys. osób, a w starej - ponad 102 tysiące.

Do egzaminu maturalnego z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym w maju 2023 roku przystąpiło 253 tys. 495 tegorocznych absolwentów, a także 113 absolwentów-obywateli Ukrainy, którzy trafili do Polski w związku z wojną terenie Ukrainy.

- Przytłaczająca większość maturzystów poradziła sobie z arkuszami, w tej części podstawowej zaliczyli maturę. Odsetek jest większy niż w poprzednich latach - podsumowywał w piątek na konferencji prasowej Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji i nauki.

Aby zdać maturę, trzeba było uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 procent punktów możliwych do zdobycia. Dotyczyło to więc egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego, a także egzaminów ustnych (do których powrócono w tym roku, po pandemicznej przerwie) - z języka polskiego i języka obcego.

Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, w przypadku którego nie było jednak progu zdawalności.