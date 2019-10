Jak rozpoznać, że ktoś planuje samobójstwo? Sygnały ostrzegawcze. Bądź uważny i reaguj – możesz uratować czyjeś życie

Co robić? Jak pomagać?

Przede wszystkim miej świadomość tego, co może zwiastować samobójstwo i zawsze traktuj takie zachowania poważnie.

Rozmowa to podstawa – szczerze i otwarcie rozmawiaj ze swoimi bliskimi, a tym bardziej uważnie słuchaj tego, co mają do powiedzenia.

Wykazuj się zrozumieniem, troską i zainteresowaniem, ale nie oceniaj. Jeśli masz obawy, że bliska ci osoba planuje samobójstwo, możesz zapytać ją o to wprost – wbrew pozorom rozmawiając o samobójstwie nie zwiększy się ryzyka podjęcia jego próby. Szczera rozmowa o tym może zaś przynieść ulgę i pomóc w spojrzeniu na swoje problemy z innej perspektywy.

Pamiętaj, że osoby, które rozważają samobójstwo, potrzebują profesjonalnej pomocy. Twoje wsparcie jest ważne, ale może nie wystarczyć. Zachęcaj bliskiego do szukania dla siebie pomocy, pomóż mu w tym, podając numery telefonów, pod którymi może uzyskać wsparcie lub towarzysząc mu w wizycie u psychiatry czy psychologa.