Jezus na Osiołku Palmowym przyciągnął tłumy wiernych. Tradycja w nowosądeckim skansenie. Zdjęcia

- Co roku przychodzimy do naszego pięknego sądeckiego skansenu i celebrujemy ten wyjątkowy czas wraz z najbliższymi. Mamy ze sobą palmę wykonaną przez nasze wnuki. Panuje tutaj wyjątkowy klimat, w sam raz, by udanie rozpocząć Wielki Tydzień – powiedziała nam Halina Poręba, mieszkanka Nowego Sącza.

Niedziela Palmowa z łacińskiego nazywana również Niedzielą Męki Pańskiej, a w polskiej tradycji ludowej Kwietną lub Wierzbną Niedzielą, jest bardzo ważnym świętem dla wiernych Kościoła katolickiego. Nie tylko rozpoczyna ona okres Wielkiego Tygodnia, ale także nawiązuje do symbolicznych wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa. Jest to czas upamiętniający ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa na Krzyżu. W Polsce to święto obchodzone jest od czasów średniowiecznych. To także ostatnia niedziela przed Świętami Wielkiej Nocy.