Kalwaria Tokarska. Nie tak popularna jak Zebrzydowska, a też warta odwiedzenia

Józef Wrona zaczął tworzyć Kalwarię w 1982 roku. Był wówczas kościelnym w miejscowej parafii. Pierwszego o pozwolenia zapytał proboszcza, a był nim wówczas ks. Jan Mach. Ten pomysł poparł.

Był to czas stanu wojennego, trzeba było więc zapytać naczelnika w gminie. Idąc do niego bałem się co powie, ale usłyszałem: „rób, ale powoli. Żebyś ty nie miał kłopotu, ani my”. Jestem mu za to ogromnie wdzięczny i mogę powiedzieć, że gdyby nie on to Kalwarii by nie było. Nie zacząłbym, gdyby nie życzliwość z jego strony – mówi 80-letni dziś Józef Wrona.