W Kalwarii Zebrzydowskiej trwa tygodniowy Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Coraz więcej pielgrzymów

- Istotą tego dogmatu jest stwierdzenie, że Maryja została wzięta do nieba z duszą i ciałem, bo uwierzyła Bogu. Wniebowzięcie Matki Bożej mówi nam przede wszystkim to, że aby dostać się do nieba, najpierw musi być życie na ziemi – tłumaczył o. Konrad Cholewa OFM, Definitor Generalny Zakonu Braci Mniejszych, podczas Uroczystość Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia. - Po to przychodzimy na Kalwarię, żeby odnowić swoje dusze, żeby zachować proporcję między dbaniem o duszę i ciało – stwierdził.

Sierpniowy odpust w Kalwarii Zebrzydowskiej

Historia sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej

Tradycja odpustów w Kalwarii Zebrzydowskiej trwa od XVII wieku, kiedy to powstał klasztor Bernardynów, ale dopiero w XX wieku masowo zaczęto pielgrzymować do Kalwarii w sierpniu. Uroczystości w Kalwarii Zebrzydowskiej odbywają się w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia od czasów , gdy metropolitą krakowskim był kard. Karol Wojtyły. To on zaproponował Bernardynom, by przenieśli o kilka dni uroczystości, tak by nie odbywały się jednocześniej z uroczystościami Wniebowzięcia na Jasnej Górze w Częstochowie.