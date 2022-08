Kierowcy zaoszczędzą. Zmiany od 4 września 2022 roku

Od kiedy naklejka nie będzie obowiązkowa?

Kiedy trzeba usunąć naklejkę z szyby?

Jak usunąć naklejkę kontrolną z szyby?

Aby uniknąć kłopotów warto suszarką podgrzać naklejkę i zdecydowanym ruchem z dwóch punktów usunąć oznakowanie. W przypadku trudności do jej podważenia można użyć np. skrobaczki do szyb. Z resztkami kleju powinien sobie poradzić zmywacz do paznokci czy benzyna ekstrakcyjna.

Karta pojazdu nie będzie wydawana

Wydawanie karty pojazdu nie będzie konieczne, bo organy rejestrujące pojazdy oraz organy kontroli ruchu drogowego mają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów. Właściciel może ponadto sprawdzić historię pojazdu on-line. Data wejścia w życie tych przepisów to także 4 września 2022 r.

Ile zaoszczędzą kierowcy?

Uwaga na mandat

Co grozi za brak naklejki na szybie? Do 4 września jest to mandat w wysokości od 20 do 500 zł bez punktów karnych.