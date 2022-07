Kodeks drogowy 2022. Pojazd uprzywilejowany. Jak utworzyć korytarz życia? Można dostać mandat

Określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której na początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła.

Zgodnie z definicją zawartą w artykule drugim kodeksu drogowego, pojazd uprzywilejowany to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi.

Teoretycznie, pojazd samochodowy staje się pojazdem uprzywilejowanym w chwili włączenia wspomnianych już wcześniej sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Należy jednocześnie pamiętać, że pojazdem uprzywilejowanym nie jest pojazd, który ma jedynie włączone niebieskie lub czerwone światła błyskowe. Nie są to również pojazdy używające żółtych „kogutów” – np. pomoce drogowe, śmieciarki czy pogotowia techniczne.

Kiedy pojazd uprzywilejowany może nie stosować się do przepisów ruchu drogowego?

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych. Jest to możliwe, gdy uczestniczy: