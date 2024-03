Kodeks drogowy 2024. Czy pijany rowerzysta straci prawo jazdy na samochód?

Pijany rowerzysta. Jaki limit alkoholu?

Pijany rowerzysta. Jaka kara?

Jeśli rowerzysta ma we krwi ma powyżej 0,2 i mniej niż 0,5 promila alkoholu znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu. W takiej sytuacji grozi mandat w wysokości od 1000 do 5000 zł.Powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi to już stan nietrzeźwości. w takiej sytuacji mandat wynosi od 2500 do 5000 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, ten może orzec zakaz prowadzenia pojazdów niemechanicznych, a nawet, w sytuacji, gdy doszło do wypadku, zasądzić karę pozbawienia wolności.