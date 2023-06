Kolejny krok do "małego atomu" pod Oświęcimiem. Spółka Orlenu i Synthosu OSGE wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Wniosek o budowę czterech reaktorów w Stawach Monowskich k. Oświęcimia

Ze wspomnianego wniosku wynika, że planowana moc reaktorów ma wynosić do 1300 MW, co oznacza, że spółka rozważa postawienie w tym miejscu do czterech bloków BWRX-300. Jak podał GDOŚ, wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej inwestor wystąpił również o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

- Są to preferowane i możliwe lokalizacje. Preferowane, bo mają sens ekonomiczny, gospodarczy. Możliwe, bo jesteśmy po wstępnym badaniu geologicznym, sejsmologicznym, hydrologicznym. Na podstawie zgromadzonej wiedzy naukowej sprawdzono, czy nie ma tutaj w ziemi, wodzie elementów, które by taką inwestycję mogły uniemożliwiać - zaznacza dr Dawid Piekarz.

- Powstanie, jeśli wszystkie te badania wypadną pozytywnie, bo jest niezwykle ważny element, bo decyduje o bezpieczeństwie - podkreśla ekspert.

Jak dodaje, drugim elementem jest pełna akceptacja mieszkańców dla projektu. Spółka zapowiada dialog, chce pokazywać korzyści, co miasto i mieszkańcy będą z tego mieli, a jednocześnie rozwiewać wątpliwości. - Mam nadzieję, że ten element uda się zrealizować i taka elektrownia będzie za kilka lat stała - powiedział Dawid Piekarz "Kurierowi Oświęcimskiemu".

Lokalizację tłumaczy potrzebami produkcyjnymi Synthosu w perspektywie odchodzenia w Polsce do 2050 roku od energii pozyskiwanej z węgla. Na tym może skorzystać również Oświęcim pozyskując od spółki wytwarzaną w reaktorze tanią energię cieplną do ogrzewania domów. Zdaniem eksperta OSGE, tania energia może przyciągnąć do Oświęcimia inwestorów, a co za tym idzie przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy niezależnie od zatrudnienia w samej elektrowni.