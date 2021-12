Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia ogłasza nowe obostrzenia

Niedzielski poinformował, że zachorowania są na zbliżonym poziomie do poprzedniego tygodnia.

- Średni poziom zakażeń wynosi ok. 23 tys. dziennie i utrzymuje się on od półtora tygodnia. To jest sytuacja bardzo niepokojąca - powiedział minister zdrowia. - Nie widać wyraźnych sygnałów spadku poziomu zachorowań na koronawirusa - dodał.

- Jesteśmy już bliscy finiszu - poinformował Niedzielski w kontekście ustawy dot. weryfikacji szczepień pracowników. W projekcie ustawy mają być zagwarantowane darmowe testy na obecność koronawirusa - podkreślił Niedzielski.

Jak zapowiedział, działania będą miały trzy obszary:

- Po pierwsze, pracodawca będzie miał prawo uzyskania od pracownika wyniku testu na koronawirusa - powiedział. - Drugim elementem są obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup pracowniczych - powiedział. Od 1 marca zostaną wprowadzone obowiązkowe szczepienia dla trzech grup, są to: medycy, nauczyciele, służby mundurowe.