W Krynicy chcą odbudować Miejski Teatr, który służyć będzie też jako kino. Mają już gotową koncepcję, stawiają kolejny krok

- To zdecydowanie nie spełnia potrzeb mieszkańców uzdrowiska, a co dopiero kuracjuszy i turystów. Stąd pomysł na odbudowę Teatru Miejskiego, który pod koniec XIX wieku wybudowany został u zbiegu potoków Palenica i Kryniczanka - mówi Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju. - Do dziś miejsce, które zajmował obiekt stoi puste. A być może za niedługo uzupełnić ofertę artystyczną uzdrowiska, a przy tym architektonicznie nawiązywać do stylu zabytkowych willi, znajdujących się przy Bulwarach Dietla.

Władze Krynicy mają gotową wstępną koncepcję budynku oraz zagospodarowania terenu wokół niego. Odtworzenie wyglądu Teatru Miejskiego nie było trudne, bowiem zachowało się wiele fotografii budynku z zewnątrz, jak i jego wnętrza.

- Niektórzy pamiętają ten budynek jako Teatr Modrzewiowy, a wykonany został on według projektu Tadeusza Stryjeńskiego, choć w niektórych zapisach pojawi się też Władysław Kruger. Nawiązywał do budynków powstających przy deptaku, czyli był to budynek drewniany tzw. szwajcarski, pięknie zdobiony - dodaje Magdalena Krzeszowska, członek Stowarzyszania Miłośników Krynicy. - Początkowo był to teatr, potem kino-teatr, co skończyło się tragedią. Właśnie zapalenie taśmy filmowej było przyczyną pożaru, który doszczętnie strawił budynek. Na przestrzeni 40 lat działalności teatru gościł on na swoich deskach prawdziwe gwiazdy: Helena Modrzejewska, czy Ludwik Solski.

Na starych fotografiach zachowały się wnętrza Teatru Miejskiego w Krynicy-Zdroju Damian Radziak

Nowy obiekt choć ma odzwierciedlać pierwowzór, będzie wyposażony w nowoczesny sprzęt. Widownia teatru nie miała wznoszących się siedzeń, co teraz jest obowiązkowe i zapewnia publiczności w każdym rzędzie doskonałą widoczność sceny, czy ekranu. Większych różnic nie będzie.