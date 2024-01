Kraków Airport. Tak kiedyś wyglądało krakowskie lotnisko w Balicach. To już 60 lat [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Krakowski port lotniczy w Balicach cały czas się zmienia i rozwija. 15 grudnia 2023 r. w Kraków Airport powitano 9-milionowego pasażera, co oznacza, że krakowskie lotnisko znalazło się na pierwszym miejscu wśród portów regionalnych w Polsce, jeśli chodzi o największą liczbę obsłużonych pasażerów w ciągu roku. Lotnisko w Balicach nie przestaje rozwijać siatki połączeń, dzięki czemu chce obsłużyć nawet 10 milionów pasażerów w 2024 roku. W rozkładzie lotów przybywa coraz więcej miast, do których możemy dolecieć bezpośrednio z krakowskiego lotniska. W planie lotniska jest również budowa nowego pasa startowego i rozbudowa terminala pasażerskiego, bo jak się okazuje, istniejący terminal, który był rozbudowany w 2016 roku, obecnie jest już zbyt ciasny, a ruch pasażerski cały czas rośnie.

Jak dawniej wyglądał port lotniczy w Balicach? W latach 80. XX wieku lotnisko Kraków-Balice było znacznie mniejsze i mniej rozbudowane niż obecnie. Ruch pasażerski również był wówczas bardzo skromny. Budynek terminalu pasażerskiego stanowił niewielki pawilon, którego wielkość była wystarczająca do obsługi podróżnych w tamtych czasach. Pod sam terminal można było dojechać autobusem linii 208, który kursował z Dworca Głównego PKP przez Aleje Trzech Wieszczów, ulice Czarnowiejską i Pasternik oraz Szczyglice. Na początku lat 90. trasa tej linii została zmieniona i skierowano ją przez ulicę Balicką i Mydlniki, i tą trasą autobusy dojeżdżały do krakowskiego lotniska aż do 19 listopada 2022 r., kiedy linia nr 208 została zlikwidowana.