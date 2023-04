Program Kolejowy za 80 mld zł! W tym pieniądze na szybkie połączenie Kraków-Zakopane. Ruszają konsultacje

- W ostatnich latach Polska dokonała znacznego postępu w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej. Obecnie przygotowujemy kontynuację Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku i działania, które mają na celu usunięcie zaległości w rozbudowie, modernizacji i rewitalizacji infrastruktury transportowej oraz połączenie infrastrukturalne najważniejszych ośrodków wzrostu gospodarczego z obszarami o niższej dynamice rozwoju i włączenie ich w sieć transportu europejskiego – informuje minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Rozpoczynają się konsultacje publiczne Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). Program stanowi bezpośrednią kontynuację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. Dokument ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie inwestycji kolejowych przewidywanych do realizacji do 2030 r. KPK określa cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje wysokość planowanych wydatków na poziomie poszczególnych źródeł w ujęciu rocznym oraz listę zadań (podstawowych i rezerwowych) do realizacji w perspektywie do 2032 roku.