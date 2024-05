Kraków i matury 2024. Abp Marek Jędraszewski modlił się o pomyślność dla maturzystów

Drugie zadanie jakie stawia Chrystus, na które wskazał młodym metropolita krakowski to wzajemna ofiarna miłość – kochać do końca, miłością bezinteresowną. – Przyjaźń to być „przy jaźni”, czyli przy umyśle, przy sercu drugiego człowieka, ciągle – mówił arcybiskup. Trzecie zadanie to apostolstwo, czyli „dzielenie się owocami swojego serca” poprzez bycie świadkami Jezusa i Jego Ewangelii. – Poczucie godności – „jestem przyjacielem Chrystusa”. Ta przyjaźń ma swoje zasady i wymagania – wierności, trwania, ofiarnej miłości, dawania świadectwa – podsumował metropolita.