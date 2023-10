Kraków. Kantor internetowy oszukał blisko 600 osób i podmiotów gospodarczych na kwotę ponad 26 milionów złotych

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie od sierpnia 2018r. prowadzą postępowanie dotyczące wielomilowych wyłudzeń gotówki na szkodę klientów kantoru internetowego. Śledztwo zostało wszczęte wskutek zawiadomień pokrzywdzonych o niezrealizowanych transakcjach przewalutowania środków pieniężnych za pośrednictwem platformy internetowej. Już we wstępnej fazie postępowania śledczy zabezpieczyli środki zgromadzane na rachunkach bankowych spółki obsługującej kantor internetowy o równowartości ok. 700 tysięcy złotych. W toku śledztwa wykonano szereg czynności operacyjnych i procesowych, w tym ustalono i przesłuchano setki świadków, zabezpieczono dokumentację oraz nośniki danych, poddając je szczegółowej analizie, zasięgnięto opinii biegłych z zakresu informatyki, rachunkowości oraz finansów, ustalono tożsamość pokrzywdzonych oraz rozmiary szkody.