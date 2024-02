Biecz. Wnuczka przyznała się, że zabiła swoją 94-letnią babcię. Prokurator wnioskuje o areszt tymczasowy dla 24-latki

Przyznała się do zabójstwa, już wtedy, gdy dzwoniła na policję

Dzisiaj wiadomo już, że prawdopodobną przyczyną śmierci kobiety były liczne rany kłute, które zadać jej miała... 24-letnia wnuczka. Prokuratura zabezpieczyła też prawdopodobne narzędzie zbrodni. Nie ujawnia jednak, co to jest.

Zadbana i zaopiekowana staruszka

Sędziwa bieczanka zamieszkiwała dom sama, choć nigdy nie była samotna. Jak wynika z przesłuchań członków rodziny, 94-latka była pod ich stałą opieką. Choć starsza pani od pewnego czasu była przykuta do łóżka przez swoją chorobę i niepełnosprawność, była dobrze zaopiekowana i zadbana. Mimo sędziwego wieku i choroby jej stan był dobry, a specjalistyczny sprzęt zgromadzony w domu to dowód na to, że bliskim bardzo zależało, by mamie i babci zapewnić godziwą starość. W pielęgnacji seniorki rodzinę wspierały opiekunki z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu. Wczoraj, gdy kobieta została zamordowana, opiekę nad babcią miała sprawować jej 24-letnia wnuczka, mieszkanka powiatu jasielskiego.