Kraków. Pierwsza partia pyłu saharyjskiego już w Polsce i w Małopolsce. Kolejne porcje pyłu w święta

"Jak wynika z badań naukowych pył znad Sahary dociera do Europy coraz częściej. Powodem jest częstsza blokada cyrkulacji strefowej, co skutkuje większą liczbą wiatrów wiejących z Sahary w kierunku Europy. Badacze wiążą także intensywniejszy napływ pyłu z trwającą suszą w regionie Maghrebu w północno-zachodniej Afryce, co jeszcze bardziej zwiększa ilość materiału dostępnego do podnoszenia przez wiatr" - podał IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego na portalu X.

Saharyjski pył zaczął docierać nad nasz kraj w środę wraz z napływem ciepłego powietrza znad północnej Afryki. Jego największe stężenie jest obserwowane w pasie od Górnego Śląska i Małopolski, przez centrum kraju, po Podlasie i Mazury.

"Według prognoz następna porcja pyłu znad Sahary dotrze do naszego kraju w sobotę, kiedy to czeka nas napływ ciepłego powierza wędrującego z kierunku południowego i południowo-zachodniego. Pierwsze cząsteczki pyłu powinny znaleźć się najpierw nad zachodnią częścią Polski, a później na północy. Kolejna porcja pyłu ponownie przemieści się z południa na północ kraju w Niedzielę Wielkanocną" - podaje TVN Meteo.