Kraków. Tak poszła matura w Małopolsce, razem z egzaminem w sesji poprawkowej

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej tegorocznej matury w województwie małopolskim w terminie głównym i w terminie dodatkowym przystąpiło 26 612 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół II stopnia. Z kolei w sesji poprawkowej w sierpniu 2022 r. egzaminy zdawało 3 764 tegorocznych absolwentów. Były to osoby, które w terminie głównym lub dodatkowym przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej i nie zdały wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego.

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2022 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej.