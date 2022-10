Krynica Forum 2022. Prezydent RP Andrzej Duda: Jesteśmy w przełomowym momencie, kiedy zaczyna się odbudowa

Jednym z gości drugiego dnia Krynica Forum 2022 - międzynarodowego wydarzenia, które łączy biznes, politykę i świat nauki, a odbywa się w Krynicy-Zdroju, był prezydent RP.

- Jesteśmy w bardzo specyficznym momencie. W tak skomplikowanym nie byliśmy od lat - rozpoczął swoje przemówienie Andrzej Duda. - Lata od 2015 roku, kiedy to objąłem urząd prezydenta Polski do pandemii koronawirusa, to były dobre lata. Lata rozwoju, ukierunkowane na wzrost zamożności polskiego społeczeństwa.

Prezydent zaznaczył, że od początku swojej pierwszej kadencji sukcesywnie realizował swoje obietnice wyborcze. Wśród nich było m.in. obniżenie wieku emerytalnego i zatrzymanie młodych ludzi w kraju.

- Cieszę się z lat wzrostu, poprawy jakości życia Polaków, dzięki wielu programom, jak chociażby 500+ - dodał prezydent RP.

Andrzej Duda przyznał, że podczas pandemii koronawirusa na rynek zostały „wysypane” pieniądze. Tłumaczył jednak, że było to konieczne, by nie doprowadzić do wzrostu bezrobocia. Do rąk przedsiębiorców trafiło kilkaset miliardów złotych i dzięki temu utrzymali oni swoje firmy i miejsca pracy.