Sanatorium Metalowiec później „Gwiazda Gór” zmieni oblicze turystyki w Złockiem. Wiele elementów, w tym meble i mozaika zostaną zachowane

Sanatorium Metalowiec, w którym zatrzymał się czas

Dawne sanatorium Metalowiec w miejscowości Złockie przestało funkcjonować lata temu i od tego czas popadało w ruinę. Kiedyś górowało nad Doliną Popradu i przyciągało wiele osób. Jego nazwa wywodzi się od fundatorów i administratorów tego obiektu, czyli Zrzeszenia Hut Polskich. Wybudowali ten obiekt dla swoich pracowników, jako zaplecze medyczno-zdrowotne, gdzie mogli przyjechać i odpocząć.

Budynek został wystawiony na sprzedaż. Było wielu chętnych, którzy chcieli obiekt wyburzyć i zbudować coś zupełnie nowego. Nikt nie widział w nim potencjału do czasu. Głównym walorem, dla którego chętnych inwestorów nie brakowało była działka położona w pięknej okolicy ze wspaniałymi widokami. Jeszcze przez długi czas wiele osób wchodziło do środka żeby zobaczyć co w nim pozostało.

Firma Arche dostrzegła w nim potencjał i zainwestowały w odbudowę tego popularnego niegdyś miejsca. Remont trwa od wakacji 2022 roku i powinien zakończyć się w 2024 roku. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców uzdrowiska i Jana Golby, burmistrza Muszyny, który wielokrotnie podkreślał, że tego typu luksusowy obiekt odmieni oblicze turystyki.