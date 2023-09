Krynica Forum 2023. Perła polskich uzdrowisk. Szykowny i modny kurort

Niezwykłe właściwości wód i świetny mikroklimat

Wielką erę Krynicy jako uzdrowiska rozpoczęła w 1856 r. działalność Józefa Dietla, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, uznawanego za ojca polskiej balneologii. Już od 1858 r. stosowano tu kąpiele borowinowe, a kontynuatorzy dzieła Dietla przyczynili się do rozwoju technicznego uzdrowiska.

Krynica, jeszcze jako Krzenycze, istniała już przed 1547 r. Jednak jej rozkwit przypadł na XVII stulecie, kiedy to odkryto lecznicze właściwości wód mineralnych oraz korzystny mikroklimat tego regionu.

W XIX wieku Krynica stała się modnym kierunkiem dla polskich elit. Przyjeżdżali tu m.in. Jan Matejko, Artur Grottger, Henryk Sienkiewicz czy Józef Ignacy Kraszewski. W międzywojniu Krynicę chętnie odwiedzali Julian Tuwim, Władysław Reymont, Konstanty Ildefons Gałczyński czy wspomniany Jan Kiepura. Rozwój uzdrowiska zahamowała II wojna światowa. Dalsza rozbudowa infrastruktury uzdrowiskowej przypadła dopiero na okres powojenny, przyczyniając się do ugruntowania pozycji Krynicy-Zdroju jako największego kurortu w zespole Uzdrowisk Krynicko-Popradzkich. Malowniczo położony kurort od dekad odwiedzali również europejscy przedsiębiorcy, liderzy polityczni, a także koronowane głowy.

Wyjątkowa atmosfera oraz inspirujące widoki

Krynica-Zdrój to więcej niż uzdrowisko. To również raj dla turystów, oferujący niezapomniane widoki i emocje. Latem przyciąga amatorów malowniczych tras pieszych i rowerowych. Góra Parkowa i Jaworzyna Krynicka to ulubione cele wędrówek, z których roztacza się zapierający dech w piersiach widok na okolicę. Zimą miasto przekształca się w raj dla narciarzy, oferując doskonałe trasy i infrastrukturę.

Deptak zachęca do spacerów i pozwala poczuć historyczny puls miasta. XIX-wieczne wille, zabytkowe budynki i wieża widokowa na Słotwinach niezmiennie zachwycają odwiedzających. Warte odwiedzenia jest też Muzeum Nikifora, poświęcone twórczości jednej z najbardziej wyjątkowych postaci polskiej sztuki ludowej, malarza prymitywisty, Nikifora Krynickiego (właściwie Epifana Drowniaka), którego dziedzictwo artystyczne, ściśle związane z symboliką Krynicy, fascynuje i inspiruje do dzisiaj.