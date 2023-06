Krynica-Zdrój. Igrzyska Europejskie widoczne tylko w kilku miejscach. Zdjęcia

Igrzyskami mocniej pachnie w pobliżu obiektów gdzie odbędzie się rywalizacja w judo, taekwondo i w kolarstwie górskim. Krynickie areny: hala widowiskowo-sportowa MOSiR przy ul. Park Sportowy im. dr Juliana Zawadowskiego 5 oraz tor MTB na Górze Parkowej zostały odpowiednio udekorowane i przyciągają spojrzenia spacerowiczów. Wokół obiektów można również spotkać sportowców w barwach narodowych. Tutaj zdecydowanie czuć atmosferę igrzysk.

- Hi, hello, how are You? – co chwilę ktoś pozdrawia się nawzajem w uniwersalnym języku angielskim.

Konkurencje igrzysk, które odbędą się w Krynicy-Zdroju:

kolarstwo górskie (niedziela 25.06) - Hill Park Krynica-Zdrój;

taekwondo (piątek 23.06 – poniedziałek 26.06) - Arena Krynica-Zdrój (kwalifikacje olimpijskie);

judo (sobota 1.07) - Arena Krynica-Zdrój (kwalifikacje olimpijskie, drużynowe mistrzostwa Europy).

Igrzyska Europejskie 2023 Kraków - Małopolska potrwają od 21 czerwca do 2 lipca. Zawody zaplanowane są na 25 arenach zlokalizowanych w 13 miastach.