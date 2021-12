Krynica - Zdrój. Koncert Rafała Boniśniaka „Nikifor muzyką malowany” [ZDJĘCIA]

W przypadku Rafała Boniśniaka, muzyka, perkusisty, wybranych dwanaście prac Nikifora posłużyło jako fundament do skomponowania dwunastu utworów muzycznych, będących autorską wizją jego twórczości. Tytuły tych utworów to jednocześnie tytuły prac Nikifora, np. „Cerkiew”, „Fabryka dolarów”, czy też „Pejzaż beskidzki”.

- Użyta przy komponowaniu paleta barw muzycznych i instrumentarium w odniesieniu do prac Nikifora wykreowała niesamowitą przestrzeń, będącą niezwykłym spotkaniem artystów z dwóch różnych światów. Te przenikające się światy to fascynująca podróż koleją z tamtych lat, poprzez wzgórza Beskidu Sądeckiego, do zapomnianych cerkwi, czy eklektycznej Wieży Babel – mówi Rafał Boniśniak.

Dodaje, że obrazy opowiedziane dźwiękiem dają możliwość przyjrzeć się na nowo pracom Nikifora i jego niezwykłej przenikliwości w obserwacji świata .

W składzie zespołu wystąpili:

Rafał Boniśniak -perkusja, instrumenty perkusyjne

Mirosław Bogoń - instrumenty klawiszowe, akordeon, lira korbowa

Tomasz Kubala - gitara basowa, instrumenty perkusyjne

Piotr Przyrowski – gitara akustyczna, elektryczna i ukulele