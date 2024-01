Monika Brodka przeniosła publiczność Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju w inny wymiar. Kolejny udany koncert z cyklu Krynica Źródłem Kultury

Monika Brodka to artystka, która zadebiutowała 20 lat temu w programie Idol. Wygrała trzecią edycję hitu Polsatu, co zaowocowało wydaniem w 2044 roku płyty zatytułowanej po prostu „Album”. Jej wszechstronność widać na każdym z albumów. Od początku kariery nie dało się jej zaszufladkować, choć uważana jest za artystkę nurtu alternatywnego. Jej twórczość - sama komponuje, pisze teksty, a przy tym gra także na gitarze, skrzypcach – to podróż przez różne gatunki muzyki, ale też przez kolejne etapy artystycznego dojrzewania. Na jej płytach słychać art pop, electropop, folktronikę, dance-pop, dance-punk, indie pop, psychodeliczny pop, indie rock, alternatywny rock i pop-rock.

Koncerty Brodki za każdym razem są czymś więcej, niż tylko odegraniem i odśpiewaniem piosenek wydanych na albumach studyjnych, czy coverów. To połączenie różnych dziedzin sztuki, które tylko podkreślają muzykę skomponowaną i teksty wyśpiewane przez Brodkę i zagrane przez członków jej zespołu. Że tak właśnie jest, przekonali się uczestnicy koncertu, który artystka dała w krynickiej Pijalni Głównej 20 stycznia. Brodka zaprezentowała głównie utwory z płyty „Granda” ale w oryginalnych aranżacjach a także wydanego w 2022 roku albumu „Sadza”.