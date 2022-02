Krynica-Zdrój. Odbudowali część starego toru saneczkowego pod Górą Parkową. Trenują tam uczniowie KTH Krynica przed ogólnopolskimi zawodami

Tor saneczkowy na Górze Parkowej został częściowo reaktywowany. Prace rozpoczęli od zbierania śmieci. Wymieniono przegniłe deski, odbudowano wiraże i przygotowano go do sezonu. Obiekt jest lodzony starymi metodami, dlatego konieczne do tego są odpowiednie temperatury (od -3 do -8 stopni) oraz obfite opady śniegu. Akurat tego w Krynicy od tygodnia nie brakuje, zazwyczaj obiekt był gotowy od stycznia, jednak w tym roku prawdziwa zima przyszła dopiero w lutym.