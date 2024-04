Mroźne poranki na Jaworzynie Krynickiej z widokiem na Tatry. W Krynicy-Zdroju czekają na lepszą pogodę, bo ona zdecyduje o sukcesie majówki

Przyjazdy do Krynicy-Zdrój uzależnione od pogody

Majówka to nie tylko długi weekend to także start sezonu turystycznego. W tym roku pogoda nas nie rozpieszcza. W Krynicy-Zdroju pogoda jest wręcz zimowa. Niska temperatura, a nawet opady śniegu. Choć teraz pogoda nie zachęca do przyjazdu w Beskid Sądecki to na sam weekend majowy ma być ciepło.