Zmiana na stanowisku komendanta Policji w Nowym Sączu. Krzysztof Dymura awansował i będzie pracował w Warszawie

Sądecki komendant odchodzi do Warszawy

Uroczysta zbiórka odbyła się w czwartek,(29 lutego) w sądeckiej komendzie. Najpierw insp. Rafał Leśniak, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie odczytał rozkazy o odwołaniu insp. Dymury z funkcji komendanta i powierzeniu obowiązków na tym stanowisku, jego dotychczasowemu I zastępcy – mł. insp. Bukańskiemu.

- To dla mnie wzruszający i radosny dzień, bo kolejny komendant miejski Policji w Nowym Sączu awansuje. Profesjonalizm i zdolności przywódcze komendanta Dymury zostały docenione, bo teraz będzie swoją służbę kontynuował w Komendzie Głównej Policji – zaznaczył insp. Leśniak. - Z drugiej strony to też smutny dzień, bo żegnamy komendanta, który bardzo dobrze zapisał się w historii sądeckiej jednostki.

Zastępca szefa małopolskich policjantów przekazał też gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów. Do życzeń dołączyli samorządowcy, z którymi komendant Policji na co dzień współpracował.



- Pan komendant Dymura wykazał się profesjonalizmem, wiedzą, doświadczeniem i umiejętnością zarządzania. Zawsze jako samorządowcy chwaliliśmy działania i postawy pana komendanta, a dzisiaj po 4 latach współpracy, żegnamy się z nim, ale też z satysfakcją, ponieważ awansuje. Można powiedzieć, że Małopolska wysyła swoje najlepsze kadry do Warszawy – mówił Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza.