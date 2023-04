Lachy i Górale w obronie św. Jana Pawła II. Wyjątkowe wydarzenie w Starym Sączu zgromadziło tłumy

Wydarzenie zostało zorganizowane spontanicznie, ale mimo to zgromadziło tłumy. Byli to instrumentaliści oraz członkowie zespołów regionalnych, a także burmistrzowie i wójtowie pobliskich gmin oraz mieszkańcy miasteczka. Jak przyznał burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, spotkanie to donośny głos w obronie św. Jana Pawła II z regionu pełnego tradycji, którym jest Sądecczyzna.

Lachy i Górale spotkali się w Starym Sączu, aby wspólnie bronić imienia św. Jana Pawła II Damian Radziak

Spotkanie było też okazją do przypomnienie słów, które w Starym Sączu wypowiedział papież - odczytano fragmentów homilii, którą wygłosił podczas swojej wizyty na Sądecczyźnie.

W piątkowy wieczór na starosądeckim rynku rozbrzmiały też pieśni papieskie, a tekst do niektórych z nich został napisany specjalnie na tę okazję. Podpisano także apel poparcia dla obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.

Ze starosądeckiego rynku wszyscy uczestnicy wydarzenia przemaszerowali ulicami miasta do klasztoru sióstr klarysek, gdzie obyła się uroczysta msza święta.