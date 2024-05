Ursula von der Leyen w Wadowicach. Przyjechała z prywatną wizytą do muzeum Jana Pawła II. Potem spotkała się z mieszkańcami

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, jedna z najważniejszych osób w strukturach Unii Europejskiej, przyjechała do Wadowic z wizytą prywatną. Pojawiła się ok. godz. 17.30. Wyszła do czekających ją ludzi a potem weszła do muzeum Jana Pawła II. Po odwiedzinach w muzeum i złożeniu kwiatów pod pomnikiem przed wadowicką bazyliką, ok 18 spotkała się z dziennikarzami.