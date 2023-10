Leluchów. Ruch samochodowy na granicy przywrócony. Handlujący mogą odetchnąć

Z takiej decyzji ucieszył się sołtys Leluchowa Robert Mitro, śledzący ostatnie wydarzenia na granicy.

- Wszystko jest w porządku, auta są przepuszczane w obydwu kierunkach. Ze strony słowackiej kontroli podlegają wszystkie samochody, zarówno te osobowe jak i dostawcze, ale sytuacja wydaje się opanowana – przekazał nam w czwartek.

Rzecznik Prasowa Komendanta Głównego Straży Granicznej por. Anna Michalska w rozmowie z "Gazetą Krakowską" zaznaczyła, że taka decyzja została podjęta na okres 10 dni.

- Osoby czy pojazdy do kontroli są typowane na podstawie analizy ryzyka. Celem wprowadzenia kontroli granicznych jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji ze szlaku bałkańskiego. Podróżni przekraczający granice polsko-słowacką muszą pamiętać o posiadaniu dokumentów podróży – dowodu osobistego lub paszportu - poinformowała.

Jak tłumaczył szef MSWiA Mariusz Kamiński, ogłoszona we wtorek 2 października decyzja o przywróceniu kontroli na granicy ze Słowacją ma swoje uzasadnienie w zaktywizowaniu się tzw. szlaku bałkańskiego, którego jedna z odnóg prowadzi właśnie przez Słowację. Kamiński podkreślił, że liczba ujawnionych nielegalnych migrantów na terenie Słowacji wzrosła niemal o tysiąc procent. Część z tej grupy trafiła do Polski, a dalej do Niemiec i innych państw Unii Europejskiej. Tylko w ostatnich tygodniach naszym służbom udało się zatrzymać 551 nielegalnych migrantów.