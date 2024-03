Trwa obława na niedźwiedzia, który biegał po Liptowskim Mikulaszu i atakował ludzi. Chcą go odstrzelić

W mieście ogłoszono stan nadzwyczajny, powołano sztab kryzysowy z udziałem Ministerstwa Środowiska Republiki Słowackiej, członków stowarzyszeń, TANAP – słowackiego parku narodowego. - Niedźwiedź spędził w mieście ok. 20 minut, potem uciekł do pobliskiego lasu - informują służby.

Urzędnicy informują, że współpracują także z myśliwymi, a równocześnie zwrócili się do Ministerstwa Środowiska o zgodę na odstrzał niedźwiedzi zsynantropizowanych, czyli takich osobników, które straciły naturalny lęk przed człowiekiem, podchodzą do ludzkich zabudowań i atakują ludzi.

- W okolicach miasta sześć patroli nadzoruje bezpieczeństwo mieszkańców. Mają do dyspozycji drona z termowizją, noktowizorem, sprzętem do monitoringu, fotopułapką i broń – informuje urząd miasta.

- To miasto, podobnie jak Zakopane, graniczy z terenami, gdzie żyją niedźwiedzie. I to, że te zwierzęta są na styku miasto-park to nie jest nic nadzwyczajnego. To, że czasami w nocy będą próbowały przejść z jednej strony na drugą przez teren zurbanizowany, to też się będzie zdarzać. To jest dziwne, że ten niedźwiedź z jakiegoś powodu był w mieście w ciągu dnia – mówi Filip Zięba. - I nie wiadomo, czy popełnił błąd i źle sobie zaplanował godzinę przejścia i dzień go zaskoczył. Czy może był w tym mieście, ponieważ tam jest dokarmiany i to się dzieje od pewnego czasu – dodaje.

Przyrodnik dodaje, że niedźwiedzie nie atakują ludzi, by ich zjeść. Ataki zdarzają się w sytuacji, gdy niedźwiedź czuje się zagrożony. W przypadki słowackiego miasta niedźwiedź najprawdopodobniej był zdezorientowany i przerażony, co mogło spowodować jego irracjonalne zachowanie i ataki na ludzi. Filip Zięba dodaje, że niedźwiedzie najczęściej podchodzą do ludzkich osiedli w poszukiwaniu jedzenia. A to może oznaczać, że ktoś wcześniej próbował je już dokarmiać i nauczyło się one, że tak gdzie jest człowiek, jest pokarm.