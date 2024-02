Lexus. Modele marki rządzą w klasie premium. Zobacz jakie?

Lexus od początku 2024 roku umacnia swoją pozycję w klasie premium. W styczniu zarejestrowano 1268 aut tej marki, co przełożyło się na aż 12,8% udziału w tej części rynku. Wynik uzyskany w pierwszych 31 dniach 2024 roku jest najlepszym wynikiem miesięcznym Lexusa od początku działalności w naszym kraju, wzrost rok do roku wyniósł aż 34,5%, a trzy modele – NX, UX i RX, znalazły się wśród 10 najpopularniejszych aut premium w Polsce.

88% nowo rejestrowanych Lexusów na polskim rynku to auta z najczęściej wybieranymi obecnie nadwoziami typu crossover i SUV. Japońska marka oferuje niezawodne, oszczędne i bogato wyposażone samochody w tych segmentach, a dodatkowym atutem są elastyczne warunki leasingu i najmu KINTO ONE oraz gwarancja, którą w ramach programu Lexus Relax można przedłużyć nawet do 10 lat.