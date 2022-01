Limanovia rozbita przez Pcimiankę. Płomień chce utrzymać miejsce

Tym razem trzecia drużyna czwartoligowych zmagań po rundzie jesiennej, w sobotnim meczu zmierzyła się z Pcimianką, aktualnie dwunastym zespołem czwartej ligi, tyle że w grupie zachodniej. Limanowianie przegrali 0:4. Po pierwszej połowie pcimianie prowadzili jedną bramką.

Trener MKS Paweł Zegarek po raz kolejny dał szansę zaprezentowania swoich umiejętności juniorom. Jak podkreśla oficjalna strona internetowa limanowskiego klubu, zespół zagrał w mocno eksperymentalnym zestawieniu.

Łącznie wystąpiło sześciu piłkarzy młodego pokolenia. Byli to: Kamil Śliwa, Radosław Pławecki, Konrad Palacz, Dawid Matras i Adrian Leśniak z Pawłem Kuligiem, którzy wyszli w podstawowym składzie.

Nie zagrało wielu zawodników, którzy stanowią o sile MKS. Mowa o bramkarzu Wojciechu Mastelarzu, kapitanie drużyny Kamilu Kurczabie. Nieobecni byli również Kamil Baka oraz Kamil Palacz, Kacper Skrzatek czy Paweł Pławecki, którzy biorą udział w ważnym turnieju piłkarskim (w ramach studiów).

Transferowo

Do limanowskiego klubu nie wróci już środkowy pomocnik Natha Bertuol. 19–letni zawodnik, legitymujący się dwoma paszportami: włoskim i brazylijskim, miał całkiem zrezygnować z gry w piłkę. Obecnie przebywa u rodziny we Włoszech. Przypomnijmy, że Bertuol przeszedł do Limanovii w sierpniu ub. roku, opuszczając BKS Bochnia.