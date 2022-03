Limanowa. Zwierzęta gnębione w sklepie zoologicznym są już bezpieczne. TOZ odebrał właścicielowi małpkę i papugę [ZDJĘCIA]

- Niektóre ze zwierząt, które były w sklepie, były przetrzymywane w nieodpowiednich warunkach bytowych, w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, w nieleczonej chorobie, bez dostępu do czystej wody, co mogło spowodować zagrożenie ich zdrowia i życia. Tym samym część zwierząt, które były ujawnione w sklepie, nie miało zapewnionego dobrostanu - relacjonuje Sylwia Śliwa z krynickiego TOZ.

Już wcześniej w tym miejscu przeprowadzane były kontrole i jak się okazało od tego czasu warunki bytowania zwierząt się nie poprawiły, a co więcej znacznemu pogorszeniu uległ ich stan zdrowia. Na miejscy okazało się też, że niestety wszystkie zarzuty były prawdziwe.

To nie pierwsza tego typu interwencja krynickiego TOZ-u. Sprawa kilkudziesięciu padłych i poranionych zwierząt znalezionych w sklepach zoologicznych działających na terenie powiatu nowosądeckiego będzie miała swój finał w sądzie. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu postawiła współwłaścicielowi sklepów zarzuty nielegalnej sprzedaży zwierząt chronionych oraz znęcania się na zwierzętami.

- Hodowca zajmujący się profesjonalnie danym gatunkiem posiada niezbędną wiedzę na temat tego gatunku i wie, jakie ma on potrzeby. Kolejny raz apelujemy - nie kupujcie zwierząt w sklepach zoologicznych i nie przyczyniajcie się do ich cierpienia! - dodaje inspektor.

Jak dodaje, towarzystwo jest przeciwne przebywaniu zwierząt w sklepach zoologicznych. Jest zdania, że zwierzęta powinny być - jeśli to konieczne - sprzedawane z hodowli, które specjalizują się w danym gatunku zwierząt.

Inspektorzy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Tarnowie udali się 7 sierpnia 2020 roku na interwencję do jednego ze sklepów zoologicznych w Nowym Sączu. Na miejscu znaleźli wiele padniętych zwierząt, w tym małpy, chomiki, rybki, papugi i węże. Na miejscu, oprócz inspektorów TOZ, działały policyjne grupy dochodzeniowo-śledcze, lekarz powiatowej inspekcji weterynaryjnej oraz lekarz weterynarii. To co zastali, było przerażające, interwencja trwała kilkanaście godzin.