Love Island 9. Wyspa miłości. Tak prezentuje się luksusowa willa w Hiszpanii! Robi wrażenie!

Love Island 9 - kiedy i gdzie?

Kultowy randkowy format powraca na ekrany telewizorów. "Love Island 9" będzie można oglądać już od poniedziałku, 4 marca, na kanale TV4. Odcinki programu emitowane będą od poniedziałku do piątku oraz w niedziele o godz. 22.00.

Love Island 9 - Nowa willa, nowe emocje

Dziewiąta edycja randkowego show powraca na południe Hiszpanii. Uczestnicy programu tym razem zamieszkają w zupełnie nowej, luksusowej nowej willi w Andaluzji, w otoczeniu gór i dzikiej natury.

W kolorowych przestrzeniach znajdują się pięknie urządzone wnętrza: sypialnia, strefa beauty, garderoba, kuchnia oraz miejsce relaksu.

Na terenie rezydencji znajduje się też duży ogród, który sąsiaduje z pasmem gór, skierowany w stronę Morza Alborańskiego - to właśnie tam będą odbywać się poważne rozmowy pomiędzy uczestnikami. Rezydenci do swojej dyspozycji będą mieli także basen, siłownię oraz taras ze strefą do „chillowania”. Najważniejszym miejscem w ogrodzie jest Krąg Ognia, gdzie zostaną podjęte najważniejsze decyzje w trakcie programu.