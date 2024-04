Cukierkowy raj dla dzieci i młodzieży? Tak prezentuje się nowa strefa Energylandi. Dziś otwarcie „Sweet Valley”. Zobaczcie zdjęcia

Tak prezentuje się nowa strefa Energylandi. Dziś otwarcie „Sweet Valley”

Fluff Choco Chip Creek to kolejka o długości 1200 metrów i wysokości 16,5 metra. Osiąga ona prędkość 55 kilometrów na godzinę. Dostępna jest dla osób o wzroście od 120 cm do 140 cm pod opieką dorosłych, a dla tych powyżej 140 cm bez towarzystwa opiekuna.

Tak prezentuje się nowa strefa Energylandi. W piątek zaproszeni goście mogli jako pierwsi przetestować atrakcje „Sweet Valley”, od dzisiaj każdy może się tam bawić Paweł Mocny

Nacomi Honey Harbour to z kolei propozycja dla tych, którzy preferują łagodniejsze emocje. Roller coaster rozpędza się do 46 kilometrów na godzinę na 254-metrowej trasie. Dzieci o wzroście od 100 do 120 cm, mogą skorzystać z atrakcji wraz z opiekunem, natomiast powyżej 120 cm wzrostu, już samodzielnie.

Nowa strefa to nie tylko roller coastery. Wśród urządzeń znalazły się także: Candy Carousle, Crazy Barn, Bumble Boats, Bon Bon Ballons, Candy Critters, Mini Track Tour Ride oraz Twis’Tea. Nie brakuje także sklepów ze słodyczami, popcornem, watą cukrową, lodami i innymi słodkościami.