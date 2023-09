Marta Manowska z "Sanatorium miłości" w Krynicy-Zdroju. Bohaterów show TVP można spotkać w różnych częściach uzdrowiska Joanna Mrozek

To już drugi tydzień nagrań do kolejne edycji hitu TVP - "Sanatorium miłości". Tym razem to Krynica-Zdrój będzie tłem dla miłosnych uniesień bohaterów programu. W uzdrowisku można spotkać bohaterów programu, których tożsamość owiana jest tajemnicą, poznamy ich w momencie emisji programu. Jest też prowadząca Marta Manowska, która w wolnej chwili korzysta ze ścieżek rowerowych. Nagrania odbywały się wczoraj w hotelu "Czarny Potok" oraz na Górze Parkowej w ogrodach żywiołów.