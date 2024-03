Nowe Łazienki Mineralne w Krynicy zachwyciły widzów "Sanatorium miłości". Po emisji rozdzwoniły się telefony. Wielka reklama dla kurortu

Pokazali sanatorium w Krynicy-Zdroju w telewizji i się zaczeło

- Po emisji programu w telewizji odbieramy wiele telefonów z zapytaniem o pobyt w naszych Łazienkach, ale ludzie dzwonią także z pytaniem, czy mogą zwiedzić budynek. Zachwycają się urokliwym uzdrowiskiem i piękną pogodą, jaka towarzyszyła nagraniom we wrześniu. Miejmy nadzieję, że to przełoży się jeszcze większą liczbę turystów i kuracjuszy - mówi "Gazecie Krakowskiej" Marcin Krzemiński, prezes Uzdrowiska Krynica Żegiestów.

Króluje tam styl art deco

Nowe Łazienki Mineralne to obiekt sanatoryjny, ale także hotelowy w samym centrum miasta. Budynek został wybudowany według projektu Władysława Klimczaka w 1926 roku jako Zakład Przyrodoleczniczy. Był to wtedy najnowocześniejszy obiekt w skali europejskiej przeznaczony do wykonywania zabiegów kąpielowych. Styl, w jakim budynek został wykonany, to zmodernizowany klasycyzm lat dwudziestych.