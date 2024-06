Miss Patrii w Krynicy-Zdroju. Tak wyglądały najpiękniejsze kobiety prawie sto lat temu.Czy dawne piękności dzisiaj miałyby szansę na koronę?

Wystawne bale, śmietanka towarzyska i wybory Miss Patrii

Patria w Krynicy-Zdroju, perła polskiego modernizmu w latach 30. XX wieku, była luksusowa, gromadziła się tam śmietanka towarzyska. Chyba największą sławę budynkowi Kiepury przyniosła wizyta księżnej (wkrótce królowej) holenderskiej Juliany. O tym, że spędza w polskim miasteczku miesiąc miody rozpisywały się gazety w całej Europie. Była to doskonała promocja budynku na poziomie europejskim, jednym z najnowocześniejszych w kraju, który posiadał windę, telefon czy łazienkę w prawie każdym pokoju. "To Paryż na polskim pustkowiu"- pisał w latach 30. De Telegraaf.

Jan Kiepura chociaż urodził się w Sosnowcu, a pochowany jest na warszawskich Powązkach, to jednak miastem najbardziej kojarzonym z Kiepurą w Polsce jest Krynica-Zdrój. To tu w 1933 roku stanęła przy ul. Pułaskiego 35 jego luksusowa willa „Patria”, projektu Bohdana Pniewskiego. Śpiewak chciał w ten sposób wyrazić swoje przywiązanie do ojczyzny, za którą w czasie ciągłych, dalekich podróży zawsze tęsknił. W Krynicy-Zdroju od 1967 roku odbywa się również Festiwal im. Jana Kiepury.