Ratownicy z Grupy Krynickiej GOPR przed Majówką apelują o rozwagę i dobre przygotowanie się na wyprawę w góry

Pracowity sezon zimowy

- Ten sezon zimowy pod względem naszych interwencji możemy porównać do poprzedniego. To taki standard – zaznacza Michał Słaboń, naczelnik Grupy Krynickiej GOPR.

GOPR apeluje do turystów

Choć kalendarzowa wiosna jest już z nami od dłuższego czasu, to zima do końca nie odpuściła. W wyższych partiach Beskidów, choćby pod Radziejową, czy w rejonie Łabowskiej Hali jeszcze zalegają w niektórych miejscach warstwy śniegu. To trzeba mieć na uwadze wybierając się na piesze wędrówki po górach. Mogą pojawić się przymrozki. Trzeba zabezpieczyć się w odpowiednie obuwie i odzież. Ubrać się na przysłowiową cebulkę. Dobrze też mieć coś przeciwdeszczowego i co chroniłoby nas przed wiatrem. Dobrze też jest mieć ze sobą mapę oraz kompas.