T.LOVE ściągnął tłumy fanów do Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju. Razem z Muńkiem śpiewali największe przeboje grupy

Zespół T.LOVE to już ponad 40-letnia historia, która swój początek miała w 1982 roku w Częstochowie. To właśnie tam powstał zespół Teenage Love Alternative, który tworzyli: Zygmunt Muniek Staszczyk, Janusz Knorowski, Dariusz Zając i Jacek Wudecki. Ich twórczość początkowo było mocno inspirowana nurtem punk rocka, a przez lata doszły do tego inne stylistyki: rock and roll, reggae, pop rock.