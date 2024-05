Na motorowerach pokonali blisko 100 kilometrów górskimi drogami przez Beskidy. Pasjonaci i miłośnicy dawnej motoryzacji na trasie rajdu Lech Klimek

Z Krynicy Zdrój do Kasiny Wielkiej prowadziła trasa rajdu motorowerowego. Na wieży widokowej znajdującej się na terenie ośrodka Słotwiny Arena Ski w Krynicy-Zdroju wywieszona została biało-czerwona flaga. Był to sygnał do startu rajdu, w którym uczestniczyło 16 zawodników.