Na Pustyni Błędowskiej powstawała reklama Porsche. Marka zaprezentowała nowy model samochodu. Zobaczcie zdjęcia

Na Pustyni Błędowskiej powstawała nowa reklama Porsche

Pustynia Błędowska to niewątpliwie najsłynniejsza z atrakcji turystycznych powiatu olkuskiego. Wyjątkowy pustynny krajobraz co roku przyciąga tam wielu turystów. Teren cieszy się także niemałym zainteresowaniem ze strony filmowców. To właśnie na kluczewskiej pustyni nagrywane były sceny między innymi do: „Faraona” Jerzego Kawalerowicza czy „Jak rozpętałem II wojnę światową” Tadeusza Chmielewskiego.

Wkrótce Pustynię Błędowską będzie można zobaczyć także w reklamie. Tuż przy Róży Wiatrów spot nagrywało Porsche. W momencie realizowania scen żadna część pustyni nie została wyłączona z regularnego ruchu turystów więc ci, którzy we wtorek, 18 lipca odwiedzali Błędowską mieli okazję zobaczyć najnowszy model 911 Dakar.