Nadchodzi znów wielki mróz. Już jest ślisko i niebezpiecznie na drogach Krakowa i Małopolski

10.00 Ul. Grota Roweckiego kierunek Czerwone Maki awaria tramwaju. Linie 17,18 kierowane do Łagiewnik, 11,52 do Borku Fałęckiego. Zastępcza komunikacja autobusowa.

Prognozy i ostrzeżenie dla Krakowa

Wedle prognoz nastąpi spadek temperatury powietrza nawet do -8 st. C. Temperatura minimalna przy gruncie wyniesie od -10 do -7 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.

POGODA DLA KRAKOWA I MAŁOPOLSKI

W nocy zachmurzenie początkowo duże, później malejące do umiarkowanego, nad ranem do małego. Lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -10°C do -8°C, w rejonach podgórskich od -13°C do -10°C, lokalnie na Podhalu spadek temperatury do -15°C, wysoko w Beskidach od -11°C do -9°C, na szczytach Tatr około -14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich nad ranem lokalnie porywisty, zachodni skręcający na południowy. Wysoko w górach wiatr początkowo umiarkowany, wzmagający się do silnego i bardzo silnego (od 30 km/h do 40 km/h), w porywach do 88 km/h, zachodni i południowo-zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W dzień zachmurzenie małe wzrastające od południa i zachodu województwa do dużego. Po południu w górach miejscami opady śniegu, pod wieczór na południu województwa możliwe opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od -1°C do 2°C, w rejonach podgórskich od -1°C do 1°C, wysoko w Beskidach od 0°C do 2°C, na szczytach Tatr około -2°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, w rejonach podgórskich lokalnie do 75 km/h, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w górach wiatr rano od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 100 km/h południowo-zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

17.01.2024 19:30 - 19:30 18.01.2024 (Środa/Czwartek)

W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami marznącego powodującego gołoledź. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C, w rejonach podgórskich od -3°C do 0°C, wysoko w Beskidach od 0°C do 2°C, na szczytach Tatr około -2°C. Temperatura minimalna wystąpi na początku nocy. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, w rejonach podgórskich lokalnie do 75 km/h, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 120 km/h, południowo-zachodni.

W dzień zachmurzenie duże. Opady śniegu i deszczu za śniegiem i deszczu, w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 2°C do 5°C, w rejonach podgórskich od 1°C do 3°C, wysoko w Beskidach od 0°C do 2°C, na szczytach Tatr około -2°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr poczatkowo od 50 km/h do 60 km/h, w porywach do 100 km/h, później od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, zachodni i północni-zachodni, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.